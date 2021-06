Stiri pe aceeasi tema

Rusaliile, sarbatoare cunoscuta in popor ca și Pogorarea Sfantului Duh, are…

- Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de ”sarbatoare naționala” și este marcata in cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști – Ziua Inalțarii Domnului, potrivit tradiției romanești. In spiritul promovarii sentimentul patriotic si civic de cinstire a actelor de eroism national, cu ocazia…

- Moșii de vara 2021 se sarbatoresc sambata, pe 19 iunie, inainte de Duminica Rusaliilor. Este o sarbatoare dedicata pomenirii morților. Cuprins: Despre Moșii de vara 2021 Tradiții și obiceiuri de moșii de vara Ce se da de pomana Obiceiuri de moșii de vara De ce se face pomana morților Superstiții…

- Anual, in prima vineri de dupa sarbatoarea Paștelui, credincioșii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, sarbatoare inchinata Maicii Domnului. Vinerea din Saptamana Luminata mai poarta numele de Vinerea Scumpa sau Fantanița. Aceasta sarbatoare nu are date fixe, insa se serbeaza in vinerea din Saptamana Luminata.…

- Daca saptamana dinaintea Pastelui este cea a Patimilor sau Saptamana Mare, saptamana care urmeaza dupa Invierea Domnului Iisus Hristos este cunoscuta in popor ca Saptamana Luminata. Pentru creștinii ortodocși, Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare care se termina dupa cincizeci…

- Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa va aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Tuturor locuitorilor comunei Nușfalau, angajaților primariei și colaboratorilor noștri care sarbatoresc Sfintele Paști le doresc sa aiba parte de multa sanatate și sarbatori fericite.Hristos…

- Crestinii ortodocsi si cei greco-catolici sunt astazi in Sambata Mare, ultima zi inaintea sarbatorii Invierii Domnului. La Ierusalim va avea loc slujba Sfintei Lumini, lumina care va ajunge si in tara noastra in cursul serii. Ultima zi din Saptamana Mare este una a pregatirii in tacere pentru sarbatoarea…

- Saptamana mare / Saptamana Patimilor: Incepe ultima saptamana din Postul Paștelui ortodox, o perioada cu semnificații importante pentru credincioși. Numita și Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, fiecare zi care urmeaza marcheaza evenimentele premergatoare Invierii Domnului. Saptamana Mare incepe…