- Duminica, 27 mai, praznuim Rusaliile, cunoscute și drept Pogorârea Sfântului Duh peste apostoli și ziua când a fost alcatuita prima comunitate creștina, nucleul Bisericii de mai târziu. Sarbatoarea figureaza însa și la pagânii romani, unde Rosaliile erau zâne…

- Cand pica Rusaliile in 2018. Anul acesta, Rusaliile pica luni, 28 mai, iar potrivit legii, este zi libera. Astfel, romanii vor avea parte de o noua minivacanța, in perioada 26-28 mai 2018. Cand pica Rusaliile in 2018. Urmeaza doua minivacanțe pentru romani Anul acesta, ziua de Rusalii este duminica,…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik, Cezar Salagor. Iata ca au trecut 40 de zile dupa sarbatoarea Învierii Domnului. Creștinii ortodocși praznuiesc astazi Înalțarea Domnului la cer, sarbatoare ce marcheaza încheierea perioadei pascale si anticipeaza sarbatoarea…

- Mangaindu-i pe ucenicii Sai, Domnul spune ca pentru ei este mai bine ca El sa suie la Cer, caci odata suit le va trimite in locul Sau pe Mangaietorul – Duhul Sfant. S-a pogorat Duhul Sfant și ramane in Biserica, savarsind lucrarea lui Hristos in fiecare credincios. Fiecare ...

- Rusaliile, in calendarul ortodox, va cadea duminica, 27 mai, si luni, 28 mai, cand romanii au o zi libera legala. In aceeași saptamana, vineri, romanii au din nou liber pentru ziua de 1 iunie. Astfel, daca autoritațile vor lua o decizie in acest sens, romanii ar putea avea o vacanța de 9 zile.…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!