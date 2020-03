Stiri pe aceeasi tema

- Silueta unei femei schimba aspectul oricarei piese vestimentare. Chiar daca se considera ca trupurile alungite și drepte ale modelelor sunt perfecte, in viața reala este greu sa gasești multe femei cu aceste proporții. Cateva celebritați au decis sa-și asume aceasta provocare și au imbracat rochii…

- Compania anunța in urma cu doua saptamani ca va prezenta, in premiera mondiala, cea mai accesibila mașina de oraș 100% electrica de pe piața, in data de 3 martie. Prezentarea urma sa aiba loc in cadrul Salonului auto de la Geneva, care a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Ușoara…

- Franța trebuie sa se pregateasca pentru o epidemie de coronavirus, a declarat președintele Emmanuel Macron, insa Italia, cea mai afectata țara din Europa, pana in acest moment, a avertizat ca știrile false au declanșat o „infodemie” – epidemia de fake news. In urma unei vizite surpriza la spitalul…

- Indragita actrita de seriale de televiziune si prezentatoare, Alina Puscas este speriata de Corona Virus. Recent s-a intors dintr-o vacanta de la Paris, unde a fost la schi, si a povestit pe instastory ce probleme a intampinat din cauza virusului si ce masuri a luat in ultima vreme. Zilele trecute,…

- Renault a programat pentru 12 februarie un eveniment la Paris cu scopul de a prezenta noul monopost al echipei pentru sezonul 2020. La conferința de presa au participat piloții Daniel Ricciardo și Esteban Ocon, care au fost insoțiți de șeful Cyril Abiteboul, ambasadorul Alain Prost și alte șefi de departamente.…

- Prezentarea colectia Dior Homme Menswear, toamna / iarna 2020-2021 a reunit numeroase celebritati, vineri, la Saptamana modei din Paris. In primul rand se remarca Kate Moss (46 ani), ce a urmarit fericita show-ul, alaturi de fiica sa Lila Grace (17 ani). Lor li s-a alaturat si familia Beckham, privilegiata,…

- Modelele florale sunt doar o tendința de moda care se va intoarce in aceasta primavara, fiind prezentate pe scara larga la Saptamana modei din marile orașe in septembrie 2019. Dar nu toate ținutele care au fost prezentate la Paris, Milano, Londra și New York vor ajunge pe strada, in forma exacta pe…

- Decizia vine dupa ce a fost demonstrat abuzul psihologic asupra personalului, atunci cand cei aflați la conducere companiei s-au concentrat pe economia legata de costuri și pe reducerea locurilor de munca. Membrii sindicatului francez au ieșit la demonstrații impotriva abuzurilor la inceputul procesului…