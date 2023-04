Rugăciune pentru Săptămâna Mare a Paștelui Atat creștinii care au ținut post și se pregatesc de impatașanie, dar și ceilalți care așteapta minunea Invierii, dar nu s-au ingrijit de post, pot spune o rugaciune in Saptamana Mare, despre care se spune ca face minuni. Rugați-va pentru sanatate, iertarea pacatelor și binele celor dragi, cu sufletul deschis, citind aceasta rugaciune catre Mantuitor! In Saptamana Mare se spune rugaciunea catre Iisus Hristos. „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plans pentru Lazar și lacrimi de intristare și de milostivire ai varsat pentru dansul, primește lacrimile mele. Cu Patimirile Tale, vindeca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

