Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, fost primar al orașului New York și avocat al lui Donald Trump, a primit Zmeura de Aur pentru cel mai prost actor in rol secundar pentru apariția involuntara in „Borat Subsequent Moviefilm”, potrivit Reuters.El a fost filmat cu o camera ascunsa pe cand se afla intr-o camera de hotel in…

- Doua fetițe ecuadoriene, in varsta de trei și cinci ani, au fost aruncate in mijlocul nopții din varful zidului inalt de patru metri, aflat la granița dintre Mexic și SUA. Serviciul american al Vamilor și Protecției Frontierelor (CBP) SUA a raportat incidentul, dupa ce un operator al camerelor de supraveghere…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Vedeta internationala Sia, cantareata si autoare a numeroase succese precum "Chandelier", "The Greatest" sau "Cheap Thrills", si-a facut debutul ca regizor cu "Music", un film muzical care va avea premiera vineri 26 februarie pe diferite platforme, relateaza EFE, informeaza Agerpres. Avandu-i…

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei. Acest lucru are loc la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul va relua acest angajament. Potrivit DPA, Acordul de la Paris a fost negociat in al…

- Mai mult de jumatate dintre votanții republicani din Statele Unite ar vrea ca Donald Trump sa participe la alegerile primare in partid, pentru stabilirea candidatului la prezidențiale de peste patru ani, releva datele unui sondaj, potrivit The Guardian.

- Asaltul asupra Congresului care l-a adus pe Donald Trump pentru a doua oara în fața Senatului, pentru „incitare la insurgența”, nu a venit „în gol”: „furia mulțimii a fost stârnita de luni de zile de Donald Trump”, a declarat Joaquin Castro, unul…

- Și YouTube a decis sa il dea afara pe fostul președinte al SUA, Donald Trump, pe o perioada nedeterminata. De pe 13 ianuarie Trump nu a mai putut posta pe aceasta platforma, dupa ce contul i-a fost suspendat. La 13 ianuarie, YouTube a blocat pentru prima oara canalul presedintelui in exercitiu la acea…