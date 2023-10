Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 49 de turiști din Alba a ramas blocat in Palestina. Autoritațile romane au inceput sa aduc acasa romanii din zona de conflict, insa, turiștii din Alba sunt la 60 de Amman și ar prefera sa fie luați de acolo, in loc sa mearga in Tel Aviv, in plina zona de conflict. Aceștia […] The post 49…

- Ministerul Apararii Naționale continua activitațile de recrutare a tinerilor – baieți și fete, pentru posturile de soldați și gradați profesioniști, in limita locurilor ramase neincadrate.Cei care vor sa devina soldați profesioniști se pot inscrie la centrele militare zonale, județene sau de sector.…

- Se inchide circulația rutiera pe Transfagarașan, intre Barajul Vidraru - Balea Lac, sambata, 2 septembrie 2023, in intervalul orar 7.00 – 18.00, a anunțat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Drumul Național 7 C – Transfagarașan se inchide pentru cel mai dificil triatlon din…

- In punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița și Sculeni, fluxul este in descreștere. In continuare, se lucreaza in regim sporit in vederea fluidizarii traficului și degajarii la maxim circulația. Informații privind situația la trecerea frontierei, dar și care sunt condițiile de autorizare a trecerii,…

- Un adolescent in varsta de 15 ani este cercetat de procurorii DIICOT pentru amenintare in scop terorist, dupa ce ar fi trimis pe adresele de e-mail ale unor institutii si autoritati publice mesaje de amenintare cu bomba. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, marti, urmare activitatilor investigative…

- Vedeta despre care este vorba este nimeni alta decat Alexandra Stan, artista pe care romanii o iubesc pentru muzica și frumusețea ei. Recent, vedeta a postat un videoclip in care este imbracata ca o adevarata diva, deși mulți au apreciat-o pentru curajul de a se afișa in felul acesta. Iata imaginile…

- Imaginile verii din Grecia! Antonia, una dintre cele mai frumoase și atractive figuri feminine din showbizul romanesc, a plecat in city break in Grecia. Cantareața s-a pozat provocator, imbracata doar in costum de baie. S-a bronzat perfect, arata excepțional. Foto Antonia, city break in Mykonos Este…

- Claudia Patrașcanu e o mama model! Cantareața ii pune pe primul loc pe baieții ei, indiferent de situație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins imagini rare. Vedeta este mai mult decat atenta cu cei mici.