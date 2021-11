Ruby investește în cryptomonede. ”Acum nu-mi mai vine să-mi cumpăr țoale, fițe” Ruby are o noua pasiune, investește in active crypto. Solista considera ca, prin astfel de investiții, a ajuns sa cheltuie mai puțin și considera ca economisește. Focoasa bruneta, pe numele sau Ana Claudia Grigore (32 de ani) este printre puținele vedete care susține ca nu a avut probleme financiare in ultima perioada. Chiar daca nu a avut concerte in ultimul an, solista s-a focusat pe colaborari cu diverse branduri și și-a imprumutat imaginea pentru campanii comerciale. In plus artista a luat bani buni și in urma colabprarilor sale cu Antena 1. Așa a reușit sa se intrețina in acesta perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

