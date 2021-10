Stiri pe aceeasi tema

- Kourtney Kardashian s-a logodit! Cum a fost ceruta in casatorie Kourtney Kardashian și Travis Baker s-au logodit. Toboșarul trupei Blink-182 a cerut-o de soție ieri, pe plaja. Fericitul eveniment s-a defașurat in Montecito, California. Cei doi indragostiți au fost inconjurați de nispi, ocean și o mare…

- Irina Birou se marita! Interpreta de muzica pupulara a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, chiar de ziua ei de naștere. Barbatul a reușit sa o surprinda cu adevarat, așa cum nici nu spera. Inelul de logodna este o bijuterie de la care nu-ți poți lua ochii.

- Pe 24 iulie, Liviu Teodorescu și Iulia s-au casatorit religios, la doar o saptamana de la cununia civila. Dupa ani de relație, cei doi și-au unit destinele in fața parinților, prietenilor, apropiaților. Acum, cantarețul a surprins cu cea mai recenta apariție, una in care nu a purtat verigheta. Liviu…

- Ana Baniciu s-a logodit cu Edy Kovacs, iar vestea cea mare a fost data chiar de vedeta. Artista a fost ceruta in casatorie, in Capri, iar inelul de logodna este spectaculos. Emoțiile au fost foarte mari pentru fiica lui Mircea Baniciu. Dupa aproximativ un an de relație, fosta concurenta de la „Asia…

- CERT-RO: Atenție la mesaje-capcana de tipul „seamana cu tine”, „apari in acest video” primite pe rețelele sociale. RECOMANDARI Dupa ce utilizatorii Facebook au fost vizați in trecut de o campanie de phishing cu mesaje-capcana de tipul „seamana cu tine”, „apari in acest video”, o tentativa asemanatoare…

- Caștigatoarea „Vocea Romaniei” 2012, Julie Mayaya, a anunțat ca ea și iubitul sau, managerul Mihai Chirvase, s-au desparțit dupa o relație de mai mulți ani. Cei doi erau logodiți și chiar aveau planuri de casatorie. Ea a facut primele declarații dupa separare. „Sunt singura de cateva luni bune și ma…

- A facut senzație la Chefi la cuțite, se poate lauda cu o cariera impresionanta, iar in seara aceasta, la Xtra Night Show, Amalia Bellantoni a dat carțile pe fața și a povestit cele mai controversate momente din viața ei. La un moment dat, blondina a fost ceruta in casatorie de un client, pe vasul de…

- Prezentatorul de la „Survivor Romania” a facut pasul cel mare. Daniel Pavel și-a cerut in casatorie iubita. Marina poarta acum pe deget un inel impresionant de logodna. A spus marele „DA”. Au fost desparțiți fizic șapte luni de zile, iar dorul a fost mare. Daniel Pavel s-a intors de la „Survivor Romania”…