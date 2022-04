Stiri pe aceeasi tema

- Rubla ruseasca a scazut drastic luni, aproape anunland caștigurile inregistrate in saptamana precedenta, dupa ce banca centrala a decis sa relaxeze masurile temporare de control al capitalului, relateaza Reuters.

- Banca centrala rusa a declarat sambata ca Bursa de la Moscova va relua luni tranzacțiile, acțiunile și obligațiunile rusești urmand sa funcționeze in regim normal, chiar daca numai pentru o jumatate de zi, transmite Reuters.

- Banca centrala a Rusiei a inasprit drastic restricțiile valutare in timp ce sancțiunile economice impuse de Occident au paralizat economia rusa ca raspuns la invadarea Ucrainei. In plus, bancile comerciale nu mai au voie sa vanda clienților valuta forte, precum dolari sau euro, pana in luna septembrie,…

- Rubla s-a depreciat si mai mult joi, atingand un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody's au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria „junk" (nerecomandat pentru investitii), transmite Reuters. Potrivit specialistilor, sanctiunile…

- Tranzactiile cu actiuni si instrumente financiare derivate ale Bursei din Moscova vor ramane oprite marti, a anuntat luni banca centrala rusa, extinzand suspendarea tranzactionarii pe fondul unei crize financiare generalizate, declansate de sanctiunile occidentale, transmite Reuters. Banca centrala…

- Banca centrala a Rusiei a anunțat ca iși majoreaza rata cheie a dobanzii la 20%, in creștere de la 9,5%, pentru a contracara riscurile de depreciere a rublei și inflație mai mare, in timp ce oficialii se grabesc sa limiteze consecințele sancțiunilor occidentale. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pretul petrolului Brent a depasit 100 de dolari pe baril, dolarul s-a apreciat, in timp ce rubla s-a prabusit cu 30%, la un minim record, iar actiunile asiatice au scazut, dupa sanctiunile occidentale dure impotriva Rusiei anuntate in weekend, intre care excluderea unor banci rusesti din sistemul…

- In contextul razboiului din Ucraina și al noilor sancțiuni anunțate de la nivelul țarilor occidentale la adresa Rusiei, s-a aflat ce se intampla cu moneda ruseasca – rubla. Și anume ca rubla ruseasca a scazut cu 30% in raport cu dolarul american, dupa ce statele occidentale au anunțat noi sancțiuni…