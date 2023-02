Stiri pe aceeasi tema

- Ioana a avut parte de unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața ei, insa aceasta a fost dezamagita dupa ce l-a contactat pe Alex Puștiu ca sa fie prezent la botezul fiului ei. Cantarețul a luat avansul de 1.500 de euro, insa nu a fost prezent la eveniment, iar Ioana susține ca nu i-a inapoiat…

- Rusul Viktor Bout le este recunoscator americanilor pentru tratamentul respectuos și generos pe care l-au acordat in timpul schimbului, a declarat Alla Bout, soția sa, vineri pentru TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fundația caritabila Solar Universe a organizat, marți seara, vernisajul expoziției de arta “Nascuți sa fim liberi”, un demers realizat de refugiații ucraineni din Constanța, menit sa stranga fonduri pentru a-i ajuta pe cei care nu au au avut posibilitatea sa fuga din calea invaziei rusești. In cadrul…

- Jurnalistul Gheorghe Gonța marturisește ca s-a schimbat mult in ceea ce ține de viața de familie, in ultima perioada, iar pandemia Covid-19 a contribuit sustanțial la acest fapt. „La inceput am facut bani la nunta și primul an am baut toți banii, pentru ca nu vroiam sa facem nimic. Ei bine, in mare…

- Toate salariile se vor da in Euro de la inceputul lunii ianuarie. Ce țara face ultimele pregatiri pentru marea schimbare, aflați in randurile urmatoare. Banca Centrala a pus in vanzare un kit cu toate cele 8 tipuri de eurocenți și euro. Se schimba moneda din ianuarie De la 1 ianuarie 2023, Croația va…

- Pensionarii isi vor primi banii incepand de vineri, 2 decembrie 2022, chiar daca angajatii Poștei Romane sunt in minivacanta de Ziua Naționala a Romaniei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a explicat ca a discutat personal cu șefii Postei Romane pentru ca oamenii sa iși primeasca…

- Doi soți au apelat la echipa Acces Direct dupa ce au fost pacaliți de un presupus meseriaș pe care l-au gasit in mediul online. Barbatul a inceput lucrarea la baia lor, dar apoi ar fi inventat o poveste pentru a primi o parte din bani și s-a facut nevazut. Cumnata meșterului a facut și ea acuzații la…

- Irina și Razvan Fodor sunt casatoriți din anul 2010. Rodul iubirii lor e Diana, fetița lor, care in vara acestui an a implinit 11 ani. Intr-un podcast, cei doi au povestit despre fiica lui, despre modul in care ei i-au facut educație financiara. Diana este acum in clasa a V-a. Cand ea a inceput școala,…