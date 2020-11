Roxana Vancea, transformare extremă. Fosta ”vecină” de la ”Neața” a slăbit 14 kilograme! ”Am ajuns la 47 kilograme. Aveam cu vreo 14 kilograme mai mult fata de cat am acum. Ideea este ca, atunci, eu am avut niste probleme hormonale si m-am ingrasat intr-o singura vara. Am avut probleme cu niste ovare polichistice si am avut menstruatie de doua ori intr-un an. Eram asa… rotunda. Bine, aveam foarte mare pofta de mancare, nu pot sa zic ca nu mancam nimic si ma ingrasam, doar ma ingrasam foarte repede si din orice! Am mers la medic si am luat un tratament medicamentos homeopat. La 79 de ani, Gheorghe Zamfir e profesor in online. Are elevi in toata lumea! Am refuzat sa iau hormoni si alte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

