Europarlamentul Rovana Plumb, care in guvernarea PSD Ponta-Dragnea a fost ministru la cinci ministere, a disparut din prim planul politicii romanești de la preluarea partidului de Marcel Ciolacu. Dar din toamna anului trecut, Rovana Plumb a renunțat la viața din Romania punand lacatul pe vila de la Cernica, iar cațelul favorit al acesteia a ajuns la unul dintre fii sai. Astfel, Rovana Plumb mai vine din Paște in an in țara deoarece și soțul acesteia s-a mutat cu ea la Bruxelles. Practic, fostul ministrul al Mediului, Muncii și Fondurilor Europene, dar și interimar la Educație și Transporturi…