Rovana, dragostea mea - sindromul "minte-ma frumos" in absorbtia fondurilor europene

Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb va fi dezbatuta și votata, marți, in Senat. In document, Opoziția cere demisia ministrului, pentru eșecul atragerii de fonduri europene. Parlamentarii PNL și PMP atrag atenția ca am trecut de jumatatea programarii financiare 2014-2020,…

- Decizie fara precedent pentru Romania. Oficialii europeni vin in tara noastra sa verifice modul cum administram fondurile europene acordate. Comisia de control bugetar a parlamentului European va sosi in Romania in luna septembrie. Europarlamentarul Catalin Ivan, vicepreședinte in aceasta…

- Parlamentul European trimite Comisia de Control Bugetar in Romania, pentru a verifica stadiul absorbției fondurilor europene de catre țara noastra. Cel mai probabil, o delegație a Comisiei va ajunge in Romania in luna septembrie a acestui an.Europarlamentarul Catalin Ivan, vicepreședinte in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza „ingrozitor” absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si „nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in…

- La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Parlament, Tariceanu a precizat ca discutiile s-au axat pe domeniul economic. "Noi avem intalniri permanente, probabil ca nu e zi din saptamana in care sa nu ne intalnim si sa…

- Viceprim ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a semnat, astazi, protocolul de predare a domeniului "fonduri europene" catre noul ministru al fondurilor europene, Rovana Plumb. Cu aceasta ocazie, viceprim ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- Instabilitate politica are ample efecte asupra economiei, de la cele imediate – deprecierea monedei nationale, la cele de durata, cum ar fi stagnarea investitiilor, a absorbtiei fondurilor europene si inflatie accelerata. Presedintele Consiliului pentru IMM-uri, Florin Jianu, atrage atentia…