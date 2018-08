Stiri pe aceeasi tema

- Romanii isi doresc sa investeasca intr-o afacere daca ar avea bani, aproape la fel de mult cat isi doresc achizitia unei case sau a unui teren, iar dorinta de a deveni antreprenor exista la nivelul intregii tari, chiar daca Bucurestiul este putin in fata regiunilor, cu o pondere de 46,3%, sustine Lucian…

- Meteorologii au emis o informare meteo si o avertizare COD GALBEN de furtuni valabila incepand de vineri de la pranz. Vor fi ploi torentiale in Muntenia și pe arii restranse in Oltenia, Moldova și la munte. Pentru alte sapte judete din Muntenia, Moldova si Dobrogea a fost emisa avertizare cod galben…

- Judetele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul si estul Transilvaniei sunt, miercuri, sub cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica, pana la ora 23.00. De la ora 9.00, in patru juete, dar si in zonele de munte din alte cinci va fi cod portocaliu, cantitatile de precipitatii…

- Șefa Administratiei Nationale, Elena Mateescu, a prezentat la Romania TV cum vor fi cele trei luni de vara.”Pentru prima luna a verii, anticipam valori medii lunare a temperaturilor mai ridicate decat in mod obisnuit. In sud-est, sud si vest si in rest valori normale. Observam o tendinta de cantitati…

- Legumele românești încep sa apara pe piața, dar prețurile sunt fabulos de mari. Roșiile românești costa de patru ori mai mult fața de cele din import. Un kilogram de roșii din Turcia sau Italia costa 4 lei, iar roșiile crescute în serele de…

- Duminica, 13 mai, in Moldova, estul Transilvaniei, nordul Munteniei si al Dobrogei, vremea va fi racoroasa. Cerul se va innora si va ploua pe arii extinse, in timp ce vantul va sufla moderat. In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada din an,…

- Romania este una dintre tarile care au cele mai curate culturi, dat fiind faptul ca numarul de tratamente este redus, iar cantitatea de substante ce se aplica se face intr-o doza moderata, a declarat, la Targoviste, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Petre Daea. Acesta a mai sfatuit consumatorii…

