In urma analizelor de laborator efectuate, nu s-au inregistrat depașiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide N. Dumitrescu Potrivit reprezentanților Direcției pentru Agricultura Județeana Prahova, deja, legume din primele recolte din acest an care au fost coapte in solarii au inceput sa apara pe piața. Este vorba despre tomate romanești ale unui legumicultor din Tomșani, care s-a inscris in Programul de susținere a producției de tomate cultivate in spații protejate, legumicultor care, inclusiv in acest an, este primul din județ care iese cu marfa la piața. ”Dintre cei…