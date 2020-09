Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a marcate ambele goluri in Suedia – Portugalia 0-2 și a devenit primul european cu peste 100 de goluri la naționala (101). „Era recordul pe care-l cautam”, spune el. Inca noua reușite și va fi cel mai prolific jucator al lumii. „Cand credeam ca a terminat, mai depașește un record.…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani), starul lui Juventus, a incalcat procolul UEFA la meciul Portugalia - Croația 4-1 din Liga Națiunilor. Fiind indisponibil din cauza unei accidentari, Ronaldo a privit partida din tribune. Portughezul a uitat sa foloseasca masca de protecție, masura impusa de UEFA. CR7 s-a…

- Jucatorii de fotbal Lionel Messi și Cristiano Ronaldo evolueaza in campionatul Spaniei, respectiv al Italiei. Ambii se intrec de la distanța sa inscrie cat mai multe goluri, potrivit Mediafax.Messi a dat marți seara golul 700 al carierei, in egalul 2-2 dintre Barcelona si Atletico. Citește…