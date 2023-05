Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a intrat miercuri in cursa prezidențiala din 2024, inscriindu-se intr-o competiție primara republicana aglomerata, care va testa atat atractivitatea sa naționala ca un conservator cultural deschis, cat și disponibilitatea Partidului Republican de a trece peste fostul…

- Pe o autostrada din California, Statele Unite ale Americii, o masina a zburat prin aer din cauza unei roti. Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25,…

- Președintele american Joe Biden și premierul irlandez Leo Varadkar și-au exprimat sprijinul pentru un acord intre Marea Britanie și UE privind regulile comerciale post-Brexit, in cadrul unei intalniri intre cei doi lideri pentru a sarbatori vineri Ziua Sfantului Patrick, inainte de un pranz la Capitoliul…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- Ministerul de Externe de la Kiev a anuntat miercuri ca l-a invitat pe guvernatorul Foridei, Ron DeSantis, sa viziteze Ucraina pentru a "intelege" invazia rusa, dupa ce politicianul american ce se profileaza drept aspirant la candidatura republicana pentru Casa Alba a apreciat ca apararea Ucrainei nu…