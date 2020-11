Stiri pe aceeasi tema

- Strategia Romgaz prevede investitii multiple, care sa duca la dublarea cifrei de afaceri a companiei in urmatorii sapte ani, a declarat, marti, directorul general al companiei, Adrian Volintiru, intr-o conferinta online. "Strategia Romgaz prevede instalarea unor capacitati de producere a energiei…

- Ministrul Economiei: ”Romgaz negociaza pentru a prelua participatia Exxon la proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Negra. Are o capacitate financiara mai mare ca Petrom” Romgaz are o capacitate financiara mai mare decat Petrom si poate prelua intreaga participatie detinuta de ExxonMobil…

- Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, poate prelua participația Exxon Mobil din proiectul offshore din Marea Neagra, a aratat Ministrul Economiei, Virgil Popescu, Recent, secretarul de stat Niculae Gavrileț, a declarat ca se va debloca situația exploatarii de gaze din Marea Neagra…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se afla in aceste zile intr-o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, prilej cu care va avea o intalnire cu Secretarul pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, si cu alti inalti oficiali americani, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a vorbit, in ședința de Guvern, despre granturile de investiții, de care vor beneficia zreci de mii de firme din Romania, și a fost luat la ros de premier."Sunt preinscrise peste 30.000 de companii. Sper sa finalizam incheierea contractului intre mInisterul…

- "Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara. Nu as spune ca urmeaza o criza imensa, este o criza economica suprapusa peste criza sanitara", a declarat ministrul Energiei, vineri, in cadrul unei conferinte de presa tinuta in localitatea argeseana…

- Sectorul energetic mondial isi va indrepta atentia spre Marea Neagra, odata cu descoperirile recente de gaze ale turcilor si bulgarilor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea conferintei online FOREN 2020. "Aici, in Romania,…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat, miercuri seara, ca in ultimii zece ani nu s-a construit nicio capacitate noua de producere a energiei electrice in Romania și am ajuns chiar sa importam energie, lucru care i se pare pur și simplu strigator la cer. Ministrul liberal a mai afirmat ca…