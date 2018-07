Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala Legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, potrivit unor surse citate de Antena 3. CCR a judecat, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii…

- Curtea de Apel Alba Iulia a finalizat motivarea sentintei prin care a fost achitat definitiv a primarul orasului Teius, Mirel Halalai, pentru conflict de interese. Primarul a fost trimis in judecata in anul 2016 pentru 66 de acte materiale ale infractiunii, despre care Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ (SPCT-AFL) din cadrul Primariei municipiului Calarași a incheiat in perioada 2012-2017 un numar de noua contracte de prestari servicii media, valoarea totala a acestora ridicandu-se la peste 33 000 lei. Societațile comerciale care au incheiat…

- Grupul RCS&RDS a anuntat luni ca a incheiat un contract cu Antena Group prin care sunt toate litigiile dintre cele doua companii, iar canalele Antena Group vor renunta la regimul must-carry. Contractul a fost incheiat in 15 iunie, potrivit unui anunt publicat luni pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti…

- Grupul RCS&RDS a anuntat luni ca a incheiat un contract cu Antena Group prin care sunt toate litigiile dintre cele doua companii, iar canalele Antena Group vor renunta la regimul must-carry. Contractul a fost incheiat in 15 iunie, potrivit unui anunt publicat luni pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 501,2 milioane lei, in scadere cu 10,64% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Profitul brut…

- Compania mama a Bursei de Valori din New York, Intercontinental Exchange, lucreaza la o platforma de tranzacționare de criptomonede care ar permite investitorilor mari sa cumpere și sa dețina bitcoin, potrivit unor surse anonime și a e-mailurilor și documentelor vizualizate de The New York Times.

- Actinarii Transgaz au respins, in Adunarea Generala de vineri, atat proiectul de dividend de 25,22 lei/actiune, propus initial de Consiliul de Administratie al societatii, cat si solicitarea ulterioara a Ministerului Economiei de a se acorda un dividend mai mare, de 45,38 lei/actiune. …