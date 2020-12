Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul belgian al echipei Inter Milano, Romelu Lukaku, a fost golgheterului anului 2020, in competitiile organizate de UEFA, anunta forul european, potriivt news.ro.Lukaku a marcat 16 goluri in aceste an, patru in Liga Campionilor, sapte in Liga Europe si cinci in Liga Natiunilor, depasindu-l…

- Diseara, la 19:30, se disputa Der Klassiker Dortmund - Bayern! Robert Lewandowski (32 de ani) a avut o medie de 0,55 goluri pe meci la Borussia și are 0,86 la Bayern. Erling Haaland (20 de ani) are medii și mai bune: 1,07 la Salzburg și 0,93 la BVB. Azi e ziua "Clasicului" german. Borussia Dortmund…

- Managerul echipei engleze de fotbal Arsenal, spaniolul Mikel Arteta, a declarat ca UEFA trebuie sa-si revizuiasca decizia de a introduce asistenta video la arbitraj (VAR) doar din fazele eliminatorii ale Europa League, dupa ce ''tunarilor'' le-a fost anulat un gol pentru ofsaid in meciul…

- Capitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos, a fost decisiv in prima victorie a spaniolilor din grupele Ligii Campionilor. Fundașul central de 34 de ani a inscris pentru 2-0 cu Inter, reușind astfel sa marcheze al 100-lea sau gol pentru ”galactici”. ”E capitanul și liderul nostru. Ni-l dorim aici…

- Suedezul Glenn Nyberg va arbitra meciul dintre CFR Cluj si Young Boys Berna, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in Grupa A a competitiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti au…

- Erling Haaland (20 de ani), atacantul Borussiei Dortmund, a reușit un hat-trick impotriva Romaniei, in meciul caștigat de Norvegia din Liga Națiunilor, scor 4-0. AICI ai toate detaliile despre meciul Norvegia - Romania 4-0 La finalul partidei, unul dintre cei mai in forma fotbaliști din fotbalul european…

- Dupa ce a fost condusa in meciul cu Islanda 1-2, joi seara, de cel mai valoros „fluieras” din 2019, slovenul Damir Skomina (44 de ani), tricolorii vor avea parte duminca de un arbitru mai tanar. Centralul slovac Ivan Kruzliak are 36 de ani și va fi ajutat de asistenții Tomas Somolani si Branislav Hancko,…

- Arbitri asistenti au fost desemnati Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene, iar al patrulea oficial va fi Marius Avram. Kovacs (36 ani), arbitru FIFA din 2010, este la al doilea sau meci international din acest an, dupa ce a condus partida Danemarca - Anglia (0-0), din Liga Natiunilor, din 8 septembrie.…