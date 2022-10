Românul din Români Nomen est omen Numele (cuiva) este (si o) profetie, spuneau anticii romani, iar noi ne dumirim de adevar in unele clipe din viata. Prezentam aici pe cel ce s-a nascut in comuna Romani, aflata in plasa Bistrita, apoi in plasa/ raionul Buhusi (1942, respectiv 1950); din 1964 trece la raionul Roman, iar din 1968, in […] Articolul Romanul din Romani apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarea ,,Intalnirile de la Varatec a capatat, prin ediția a IV-a (30 august-1 septembrie 2022), aura unei tradiții. Inițiata de Revista de Cultura 13 Plus, Asociația „Renașterea” și Biblioteca „G, Bacovia” Buhuși, in parteneriat cu Filiala Bacau a Uniunii Scriitorilor, in acest an a beneficiat…

- La data de 14 septembrie a.c., polițiștii din Comanești au acționat pe raza de competența, pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor, mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea faptelor de comert neautorizat, a infractiunilor contra patrimoniului și prevenirea evenimentelor rutiere.…

- In aceasta dupa-amiaza, a avut loc un accident rutier in Buhusi, str. Libertatii. In urma accidentului au rezultat 3 victime constiente preluate de ambulanța SAJ. O persoana incarcerata a fost extrasa de SVSU Buhusi: aceasta prezenta politraumatisme si a fost predata ambulaței. Articolul Accident cu…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacau au fost alaturi de elevi, parinti si profesori cu ocazia festivitatilor de deschidere a noului an scolar. Astazi au fost asigurate masurile de ordine publica la cele 28 de institutii de invatamant aflate in responsabilitate…

- In perioada 02-05 septembrie a.c., jandarmii din Gruparea Mobila „Alexandru cel Bun” Bacau vor fi angrenați in misiuni specifice in zona de responsabilitate, conform competențelor. Zilnic, jandarmii vor fi prezenți in mijlocul cetațenilor și vor acționa in sistem integrat, impreuna cu celelalte structuri…

- Daca va aflați in zona orașului Buhuși sau vizitați manastirile din imprejurimi, puteți face un popas pentru a va relaxa și racori in Padurea Runc. La inițiativa buhușeanului Sergiu Manea, un pasionat de sport și drumeții, aici a fost amenajat un traseu de drumeție pentru iubitorii de natura și mișcare…

- Dupa finalizarea primei sesiuni de admitere, iulie 2022, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au inscris aproximativ 2000 de candidati romani si romani de pretutindeni la studii universitare de licenta si master, care au ales pentru concursul de admitere peste 7000 de opțiuni pe programe…

- A avut loc prima intalnire intre reprezentanții Primariei municipiului Bacau și Consiliului Județean cu instituțiile avizatoare pentru construirea noului pod peste raul Bistrița. Investiția strategica reprezinta un important obiectiv din punct de vedere al mobilitații, asigurand pe de o parte descarcarea…