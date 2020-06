Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai longeviv barbat al planetei, Dumitru Comanescu, a murit sambata, la varsta de 111 ani și 231 zile. Anunțul a fost facut de directorul general al Centrului pentru Seniori al Municipiului București, Alexandra Dobre. „In aceasta dimineața, Dumitru Comanescu, cel mai longeviv barbat al planetei,…

- Britanicul Bob Weighton a fost pana ieri cel mai batran om din lume. El a murit in somn, in noaptea de 28 mai 2020. Avea 112 ani, era bolnav de cancer si locuia in Alton, un mic oras din Hampshire. Conform Cartii Mondiale a Recordurilor, titulatura de "cel mai batran barbat din lume" ii revine acum…

