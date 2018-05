Stiri pe aceeasi tema

- Moș Ștefan, ciobanul din Straja, a ieșit la pensie, dupa 10 ani in care a muncit cu carte de munca. Anul acesta implinește 100 de ani, iar Ștefan Grosu și-a incetat raporturile de munca, saptamana trecuta. Fostul sau angajator, omul de afaceri din Lupeni, Emil Parau, ii va pregati o petrecere de…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa, membru al Comisiei pentru bugete din Parlamentul European, atrage atenția ca președintele Klaus Iohannis a dezinformat in declarațiile de presa de luni seara cu privire la evoluțiile economiei romanești. Razvan Popa subliniaza ca intrarea in campanie electorala nu este…

- Punctul de pensie De ani de zile PSD minte pensionarii romani ca le aduce punctul de pensie la valoarea de 45% din salariul mediu brut. In anul 2016 – salariu mediu brut a fost de 2681 lei la un punct de pensie de 871,7 lei, adica un procent de 32,51%. La 1 ianuarie 2017 – salariul…

- Doina Cornea a murit la 88 de ani. Publicista și disidenta anticomunista a incetat din viața, vineri dimineața. Doina Cornea s-a nascut in 30 mai 1929 in Brasov. Ea a fost publicist, traducator, profesor. Anunțul privind decesul cunoscutei disidente anticomuniste a fost facut de jurnalistul TVR Dorin…

- Sute de credincioși au luat parte la cea mai mare procesiune care are loc, in preajma sarbatorilor Pascale, in județul Hunedoara. Drumul Crucii este refacut de 19 ani incoace și la procesiune au luat parte sute de credincioși din Valea Jiului sau turiști veniți din alte zone ale țarii. Este una din…

- Cum a ajuns Nadia Maierean zidarița și șoferița de camion in Italia. Romanca a vrut sa demonstreze ca poate practica meserii in care, ani la randul, au fost promovați predominant barbații. Timp de 10 ani a lucrat pe șantiere de construcții ca zidar, și, pentru ca a vrut sa-și gaseasca un alt loc de…

- ITM Hunedoara a organizat la sediul sau din Deva, Aleea Muncii nr. 2, in data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificari legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor. La simpozion au participat reprezentantii ai angajatorilor care au fost intereseati de modificarile legislative.…

- Jurnalist din 2007, cu experiența in presa locala și naționala, bursiera in 2014 a programului ”Bursele Europene pentru Jurnaliști in Dialog”, coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania in cadrul concursului ”Reporter și blogger european”.…