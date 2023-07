Românul care face milioane din transportul de petrol rusesc în plin război Un om de afaceri din Romania a fost implicat in transportul de petrol rusesc pe mare, chiar și in timpul razboiului din Ucraina. Gheorghe Bosinceanu, care locuiește in Monaco, controleaza o flota petroliera construita la Constanța, ascunsa in spatele unui labirint de firme. Acest om de afaceri a pus mana pe Șantierul Naval din Constanța dupa o privatizare controversata in timpul mandatului lui Adrian Nastase. Cine este Gheorghe Bosinceanu „Gheorghe Bosinceanu este unul dintre cei mai bogați romani, cu o avere estimata in 2017 la peste 100 de milioane euro. In 2002 a cumparat pachetul majoritar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

