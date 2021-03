Stiri pe aceeasi tema

- Startul maratonului a avut loc la ora 08:00, luni, 1 martie, și consta în alergarea a 620 de km în opt zile de la Casa Radio Cluj, prin Sighișoara, Brașov, MagicHome București, pâna la Constanța, în cadrul 6633 Arctic Ultra Virtual Race 2021.…

- Din cauza pandemiei, ediția 6633 Arctic Ultra 2021 a fost amanata, dar asta nu il poate opri pe Vlad Pop, ultramaratonistul Magic, sa alerge. De 1 Martie, Vlad a pornit in ultra-maratonul Cluj - Constanța, via Sighișoara, Brașov, M

- Primavara incepe in forța la Cluj Napoca. Mai mulți voluntari vor parcurge un maraton de la Cluj - Napoca la Constanța pentru un scop nobil. Ei alearga pentru a sprijini educația copiilor bolnavi de cancer.

- Copiii bolnavi de cancer de la Sectia de Pediatrie I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures nu mai pot beneficia de suportul emotional oferit de voluntarii Asociatiei "Impreuna pentru Copiii cu Cancer" din Targu Mures, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de SARS-CoV-2. …

- Anul acesta, din cauza pandemiei, maratonul 6633 Arctic Ultra de la Polul Nord nu va mai avea loc. Chiar și așa, unii dintre sportivii obișnuiți cu aceasta intrecere dificila nu pot sta locului. Este vorba de Vlad Pop. Un tanar care traiește sa ii ajute pe alții.

- Atletul clujean, Vlad Pop, va alerga 620 de km, cu gândul la 100 de copii diagnosticați cu cancer. Proiectul MagicEDU, prin care copiii bolnavi din țara vor beneficia de burse școlare lunare în valoare de 500 de lei, adunate prin donații, a fost…

- Avand in vedere amanarea manifestarii Telemaratonul Speranței din acest an, Fundația „Laurențiu Ciucur”, avandu-l ca președinte pe Zaharia Ciucur, a izbutit, din fondurile proprii și prin generozitatea sponsorilor, sa ofere, totusi, cu ocazia Sfintelor sarbatori de Craciun, ... The post Cadouri de Craciun…

- A ajuns cunoscut opiniei publice dupa ce, alaturi de prieteni, si cu sprijinul consitent al romanilor din Diaspora, a construit patru case unor oameni amarati. Pentru ca vremea nu ii mai permite sa lucreze, Marius Simionica si-a indreptat acum atentia catre batrani si catre copiii din centrele de plasament…