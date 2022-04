Romanţă fluierată la sfârşit Finalul ultimului mandat al lui Alexandru Dedu arata handbalul romanesc mai slab decat acum opt ani. Acum opt ani, in 2014, un tanar plin de speranta a fost ales ca presedinte al Federatiei Romane de Handbal. Alexandru Dedu a venit cu mari ambitii, cu promisiuni de mentinere la inalte cote a handbalului feminin si de reinviere a handbalului masculin, si cu un program de implementare in masa a handbalului in scoli, asa cum era pe vremuri cand Romania cucerea patru titluri mondiale la baieti si trei la fete. Au trecut, precum am zis, opt ani si nationala de handbal masculin bajbaie prin strafundurile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, la Ramnicu Valcea, reprezentativa Austriei, scor 38-29 (19-13), in ultimul meci din grupa 2 preliminara a Campionatului European din 2022 si s-a calificat la turneul final. Cristina Neagu a fost de neoprit, fiind principala marcatoare a partidei,…

- Echipa naționala de handbal feminin lupta luna aceasta pentru calificarea la Campionatul European, iar pentru a ajunge la turneul final „tricolorele” au nevoie de doua victorii in partidele cu Insulele Feroe și Austria. Delegația Romaniei a plecat luni spre Insulele Feroe pentru partida care este programata…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei are de jucat pe final de luna aprilie doua meciuri de totul sau nimic. Primul dintre ele este programat pentru miercuri, 20 aprilie, cu Insulele Feroe (deplasare), iar cel de-al doilea este programat pentru duminica, 24 aprilie, cu Austria, in sala sporturilor…

- Intre 15 – 24 aprilie 2022, inaintea jocurilor de calificare pentru EURO 2022 dintre Insulele Feroe – Romania și Romania – Austria, Sport Club Municipal Gloria Buzau trimite la naționala 4 sportive . Bianca Harabagiu, Madalina Zamfirescu, Alexandra Subțirica Iovanescu și Alina Ilie vor imbraca tricoul…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, s-a decis asupra lotului de jucatoare cu care va ataca ultimele doua partide din preliminariile Campionatului European programat la sfarsitul acestui an in Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru. Pentru „dubla” cu Insulele…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei va disputa in urmatoarea perioada meciurile decisive cu Insulele Feroe și Austria pentru calificarea la Euro 2022. Selecționerul Adrian Vasile a anunțat lotul de jucatoare pe care se va baza.

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European – EHF EURO 2024, alaturi de Austria, Ucraina si Insulele Feroe, in urma tragerii la sorti efectuate joi seara, la Berlin. Primele doua echipe clasate in fiecare grupa se califica la turneul…

- Dinamo muta agresiv pe piața transferurilor interne pentru a respecta criteriile FRH cu privire la jucatorii romani și il aduce pe Alexandru Bucataru de la CSM București. Campioana Romaniei continua sa-și intareasca echipa pentru sezonul viitor și iși aduce intre buturi jucator de naționala. Unul dintre…