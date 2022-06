Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, vorbeste, de la ora, 12.00, la Adevarul Live, despre obiectivele din PNRR, ce inseamna implementarea cloud-ului guvernamental, dar si teme care divizeaza marile forte ale Coalitiei, ca impozitul progresiv si taxa de solidaritate.

- Cloud-ul guvernamental nu rezolva in sine eliminarea drumurilor intre institutiile statului sau eliminarea hartiilor, pe care ni le dorim cu totii, ci rezolva rezilienta datelor si plasarea lor intr-un sistem sigur, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.

- Compania Otto Broker, cel mai mare operator de brokeraj de asigurari retail din centre comerciale, cu o traditie de peste 20 de ani, a lansat un proiect unic pe piata asigurarilor din tara noastra: posibilitatea recuperarii in 7 zile a banilor ramasi la City Insurance. Compania Otto Broker, cel mai…

- BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11 mai 2022, informeaza banca centrala. Reprezentantii institutiei au decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4%, si…

- Instituția condusa de Eduard Hellvig paseaza responsabilitatea la Ministerul Cercetarii și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei pentru proiectul de ordonanța privind Cloud-ul guvernamental. Serviciul Roman de Informații (SRI) precizeaza, intr-un raspuns pentru Libertatea, ca „politicile și strategia…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) susține ca nu va avea acces la datele stocate in viitorul cloud guvernamental, dar va putea monitoriza și cauta in traficul de internet al angajaților dupa adrese IP sau de email, nume de utilizator și conturi asociate cu diverse platforme etc. Asta face așa numitul…

- Cele 4 centre de date care vor sta la baza viitorului cloud guvernamental, infrastructura IT de 375 milioane de euro care va gazdui toate sistemele informatice publice centrale, vor fi amplasate in București, Brașov, Sibiu și Timiș. Un centru de date exista deja, alte doua vor fi finalizate in acest…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) va gestiona toate echipamentele și aplicațiile de securitate, inclusiv cu acces la intreg traficul de la sau spre viitorul Cloud guvernamental, fapt periculos deoarece SRI nu poate asigura securitatea datelor personale, pentru ca scopul sau legal este de a culege…