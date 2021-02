Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a discutat cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, despre gasirea unei solutii pentru scaderea costului vizelor de munca pentru romanii care vor dori sa lucreze in Regatul Unit. "Romanii din Marea Britanie sunt in acest moment una dintre cele mai mari si solide…

- Cifrele oficiale prezentate vineri arata o scadere a Produsului Intern Brut, pe comparație lunara, cu 2,6% fața de octombrie, Chiar și așa, scaderea poate fi dar aceasta este mai mica decat așteptarile economiștilor, care anticipasera o contracție de 5,7%, potrivit Financial Times .Scaderea din noiembrie…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, la sfarșitul vizitei pe care a efectuat-o la Institutul Cantacuzino din București, ca de Craciun și de Revelion se vor pastra regulile și masurile impuse de pandemie. El a spus ca romanii care nu vor ințelege „de vorba buna”, vor fi amendați. “Am observat ca multa…

- In cursul serii de joi, Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a anunțat ca este infectat cu noul coronavirus. Acesta a dezvaluit cum se simte și de unde a contactat virusul. Pe langa toate aceste informații, profesorul a tras un semnal de alarma pentru toți romanii care au COVID-19. Ce nu…

- - COVID-19 are un impact global si de durata asupra nevoilor, preferintelor si comportamentelor consumatorilor, iar increderea acestora in branduri este la un nivel mai scazut fata de perioada pre-coronavirus, arata un nou studiu KPMG "Adaptarea la evolutia consumatorilor in noua realitate".…

- Scaderea consumului carnii de vita ar salva vieți, prin reducerea numarului de infarcte miocardice și temperarea creșterii temperaturii globale, releva un studiu publicat in Lancet. La fel cum au fost surprinse de pandemia Covid-19, sistemele de sanatate din intreaga lume nu sunt pregatite sa faca fața…

- PSD BN: Guvernul PNL pregatește cea mai neagra iarna pentru romani! Economiștii romani și straini declara ca Romania guvernata de PNL va trece prin cea mai grea iarna din ultimii ani. Deficitul bugetar din acest an este unul record, de asemenea și necesarul de finanțare, in contextul in care criza…

- Toate concertele, recitalurile si expozitiile care vor fi organizate la Alba Iulia pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei de catre Centrul de Cultura “Augustin Bena” Alba se desfasoara FARA public, cu respectarea celor mai stricte conditii de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2. Sambata,…