Românii, tot mai chibzuiţi cu banii Depozitele bancare ale populatiei si companiilor au crescut in ianuarie 2021 fata de perioada similara a anului trecut cu 15,8%, ajungand la un sold de 422 miliarde de lei. Potrivit datelor publicate ieri de BNR,... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

