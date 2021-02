Stiri pe aceeasi tema

- Declarația primarulului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu in fața oamenilor de afaceri cum ca Bacaul este un paradis fiscal a determinat reacția europarlamentarului Dragoș Benea, care l-a acuzat pe edil ca e rupt de realitați. „Suntem un paradis fiscal. La taxa pe cladiri comerciale avem cel mai mic impozit…

- Politistii din Moinesti au retinut pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, din comuna Ghimes-Faget, banuit de comiterea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals informatic. Din cercetari, politistii moinesteni au stabilit ca, barbatul in cauza ar fi intocmit in fals, trei…

- Discuțiile care se poarta, in aceste zile, despre cenzura rețelelor sociale, standardele comunitații și conturi șterse pe motiv de fluierat in biserica, mi-a amintit de niște pagini din «Scrisorile catre Alecsandri» ale lui Ion Ghica, in care fostul revoluționar pașoptist, rememora pedepsele primite…

- Inceput de an bogat pentru un pasionat de jocuri tip loterie, din Onești. Astfel, la extragerea Joker de duminica trecuta, jucatorul din orașul de pe Trotuș a reușit sa nimereasca acea combinație de numere care l-a facut mai bogat cu … 54.481,92 lei. Atat este caștigul omologat la categoria a III-a…

- Dupa o vacanța de doua saptamani și jumatate, CSM Bacau iși reia pregatirile azi, la ora 18.30, la Sala Sporturilor. Gruparea antrenata de Sandu Iacob va ataca 2021 cu trei noutați de lot: frații Gabriel și Mihai Bujor și portarul Vladuț Rusu. Ramasesem aici. La Sfantu-Gheorghe. La splendida victorie…

- Franța a relaxat puțin masurile de la granița cu Marea Britanie și a permis șoferilor de camion sa intre in tara daca au un test COVID nu mai vechi de 72 de ore. Printre cei care au reușit sa treaca din Anglia in Franța se numara și Cristian Cosma, care conduce o autoutilitara ușoara, cu […] Articolul…

- Daca va uitați pe o harta a Europei de Est de acum 2-300 de ani, o sa vedeți Principatele Dunarene prinse in incleștarea a trei imperii: cel Otoman, cel Rusesc și cel Austriac. Care cum se luau la harța – și se luau, slava Domnului! – ocupau țarile romanești, unde se purtau majoritatea luptelor. La…

- RAJA Constanța, furnizorul de apa potabila și servicii de canalizare in Onești, a semnat contractul de lucrari pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa potabila și de colectare și tratare a apei uzate in stația Jevreni. Lucrarile sunt derulate prin Programul Operațional Infrastructura…