Românii se întorc masiv acasă din Grecia, intrată în zona roșie, ca să evite carantina impusă de la 1 August Sunt cozi kilometrice la vama Giurgiu, la intrarea in țara. Turiștii romani se grabesc sa revina in țara dupa ce Grecia a intrat, joi, in zona roșie. Romanii care nu sunt vaccinați sau care nu fac dovada ca au trecut prin boala sunt obligați sa intre in carantina de duminica, 1 august, la revenirea din […] The post Romanii se intorc masiv acasa din Grecia, intrata in zona roșie, ca sa evite carantina impusa de la 1 August appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

