Românii nu trăiesc suficient pentru a încasa banii cotizați la pensii Statisticile publicate recent de Eurostat arata ca speranța de viața in țara noastra este de 71,4 de ani in cazul barbaților și de 79 de ani in cazul femeilor. Varsta de pensionare este de 65 de ani. In aceste condiții, ne punem fireasca intrebare: Cați ani trebuie sa traiasca un roman dupa pensionare, ca sa-și recupereze toți banii dați statului la contribuții?Un angajat cu un salariu minim pe economie, cu 3.000 de lei brut, aduce la sistemul public de pensii circa 700 de lei pe luna. Contribuția la bugetul de asigurari sociale se raporteaza la salariul minim pe economie și este in proporție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

