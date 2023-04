Stiri pe aceeasi tema

- Cernauti – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Unul dintre cei mai importanti lideri ai comunitatii romanesti din Ucraina, fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, cere autoritatilor romane sa se implice mai mult in apararea intereselor populatiei de etnie romana…

- Unul dintre cei mai importanti lideri ai comunitatii romanesti din Ucraina, fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, cere autoritatilor romane sa se implice mai mult in apararea intereselor populatiei de etnie romana din regiunea Cernauti, transmite coresponentul Agerpres . Nandris si-a manifestat…

- Unul dintre cei mai importanti lideri ai comunitatii romanesti din Ucraina, fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, cere autoritatilor romane sa se implice mai mult in apararea intereselor populatiei de etnie romana din regiunea Cernauti.

- Unul dintre cei mai importanti lideri ai comunitatii romanesti din Ucraina, fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, cere autoritatilor romane sa se implice mai mult in apararea intereselor populatiei de etnie romana din regiunea Cernauti, transmite Agerpres.

- Guvernul de la Kiev este pe cale sa voteze Legea educației. Actul normativ impune scolilor cu predare in limba minoritatilor, inclusiv in limba romana, sa introduca, treptat, ore in limba ucraineana. Eu cred ca Guvernul Romaniei ar trebui sa se implice mai insistent in apararea limbii noastre romane,…

- Elena Nandris, fost primar al comunei Mahala și un lider important al comunitații romanești din Ucraina, a cerut autoritaților de la București sa sporeasca implicarea in apararea drepturilor populației de etnie romana din regiunea Cernauți, a informat Agerpres.Nandriș și-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Unul dintre cei mai importanti lideri ai comunitatii romanesti din Ucraina, fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, cere autoritatilor romane sa se implice mai mult in apararea intereselor populatiei de etnie romana din regiunea Cernauti, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Autoritațile ucrainene iau in calcul sa-si amane pana catre vara contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor sale ocupate de Rusia, pentru a fi sigure ca aceasta operatiune este suta la suta pregatita, a dezvaluit șeful guvernului de la Kiev, Denis Smihal, intr-un interviu publicat miercuri, 12 aprilie,…