Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca a ridicat nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetatenilor romani care se afla in aceasta tara „sa se adaposteasca in cladiri” și sa paraseasca țara „cand situatia va permite”, conform Agerpres. Aproape 800 de romani sunt in pelerinaj in Israel, iar […] The post Romanii din Israel, sfatuiți de MAE sa se intoarca de urgenta acasa. Printre ei, președintele PSD Argeș, Ion Minzina și Arhimandritul Caliopie, mana dreapta a lui Calinic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…