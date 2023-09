Românii din Grecia cer ajutor pe Facebook, dar conaţionalii consideră că este vorba de o înşelătorie Pe rețeaua sociala Facebook, un roman a cerut ajutor, susținand ca s-a confruntat cu dificultați financiare in timpul vacanței sale in Grecia, iar aceasta a starnit dezbateri și suspiciuni printre concetațenii sai. Chiar daca sezonul estival se apropie de sfarșit, temperaturile ridicate inca ii indeamna pe romani sa calatoreasca in Grecia, unde prețurile incep sa scada. Cu toate acestea, se pare ca unii dintre ei au intampinat dificultați in gestionarea bugetului de vacanța și au ajuns in situații critice, sau ar putea chiar incerca sa obțina bani de la alți romani prin intermediul unor mesaje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

