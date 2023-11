Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru cei care vor sa iasa mai repede la pensie. Anumite categorii de romani pot ieși de pe piața muncii la 61 de ani și sa primeasca lunar pensie din partea statului. Vezi care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplinești, dar și penalizarile care se aplica in aceasta situație. Cine…

- Toata disapora știe ca obținerea unor acte din partea ambasadelor in care locuiește fiecare roman este o misiune grea, de multe ori imobsibila. Cu toate astea, ambasada Romaniei din Spania ofera un beneficiu pentru romanii care ies la pensie. Elibereaza acest act fara programare. Ambasada Romaniei din…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu precizari suplimentare privind majorarea pensiilor, masura ce ar putea sa intre in vigoare de la data de 1 ianuarie 2024. Creșterea veniturilor financiare ale varstnicilor se va face diferențiat. Unii romani vor primi pensii marite și cu 30 de procente. Marcel Ciolacu,…

- Indemnizația sociala medie este de 429 de lei pentru pensionarii romani, mai exact pentru cei care au o pensie mai mica de 1.125 de lei lunar. Ajutorul se acorda in funcție de domeniul in care oamenii au activat și de locul de unde provin. De exemplu, in Maramureș sau Bistrița Nasaud indemnizația este…

- Pensionarii din Romania care nu au cotizat minim 15 ani risca sa ramana fara pensie. Guvernul iși dorește sa introduca o indemnizație sociala ce poate fi mai mare decat venitul actual.

- De pe 1 septembrie 2023, romanii nu vor mai putea sa-și cumpere vechime in munca. Romanii care n-au cotizat un numar de ani de lucru care sa-i recompenseze cu o pensie decenta iși mai pot cumpara vechime in munca doar pana la finalul anului. La acest moment, legislația pentru pensionare prevede o plata…