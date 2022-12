Românii care șofează în țară cu permis provizoriu de Anglia pot fi condamnați. Chestiunea de drept, tranșată la Înalta Curte Un electrician din Avrig a avut ghinionul sa stabileasca felul in care se vor soluționa de acum inainte toate cazurile in care romanii sunt prinși de polițiștii din țara in timp ce conduc cu permis provizoriu eliberat in Marea Britanie. Inalta Curte a stabilit ca actul provizoriu din Regatul Unit nu echivaleaza cu un permis de conducere valabil in Romania. Cum deciziile pronunțate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Inaltei Curți sunt obligatorii pentru toate instanțele, toți romanii prinși in țara cu premise provizorii eliberate in Marea Britanie vor fi acuzați… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

