Românii care intră în Italia ar putea să fie testaţi pentru COVID-19 Romanii care intra in Italia ar putea sa fie testati pentru COVID-19 chiar in aeroporturi si aerogari. Familiile celor au ingrijitoare din Romania se tem de contaminarile de import si solicita reguli servere pentru toate persoanele care revin la munca dupa vacantele petrecute acasa. Astfel, autoritatile din mai multe regiuni din Italia, inclusiv Lazio, din care face parte Roma, intentioneaza sa impuna controale. Dupa ce doua romance care au revenit la Roma cu un autocar de la Bacau, dupa 24 de ore de calatorie, au rezultat contaminate cu COVID-19, autoritatile regiunii Lazio, intentioneaza sa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

