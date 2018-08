Romanii care doresc sa investeasca in SUA pot opta pentru viza de tip E2

Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul „Un cetatean informat, un cetatean castigat“, Consiliul Judetean Caras-Severin a gazduit luni, 18 mai, campania nationala „Informare acasa! Siguranta in lume!“, desfasurata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Acest proiect isi propune informarea cetatenilor romani asupra…

- Reprezentantii Federatiei Asociatiilor de Romani din Europa (FADERE) vor sa depuna o plangere penala impotriva publicatiei franceze Charlie Hebdo, care a publicat zilele trecute o caricatura cu Simona Halep. Presedintele FADERE spune ca depune plangerea pentru ca si-au permis sa se atinga de Halep.

- Romanii sunt mai optimisti in ceea ce priveste situatia economica a Uniunii Europene (UE), 31% dintre ei considerand ca se va imbunatati in urmatoarele 12 luni, peste media europeana de 21%, dar sunt pesim...

- Portarul Airbnb a anuntat ca numarul de romani care au rezervat cazare la Londra pe durata turneului de la Wimbeldon, 2-15 iulie, s-a dublat aproape, fata de anul trecut, dupa ce Simona Halep a castigat French Open.Citește și: Liviu Dragnea, decizie RADICALA: l-a concendiat pe șeful PSD online,…

- Festivalul unde s-au lansat nume celebre precum Lorelai Moșneguțu, caștigatoare la Romanii au talent,,Teodora Sava semifinalista la X factor și Ilinca Bacila participanta la Eurovision 2017 a ajuns la cea de-a șasea ediție. Festivalul Internațional “Hermannstadtfest”este organizat de Asoc. Domy Music…

- Romanii traiesc vremuri din ce in ce mai grele. In timp ce aleșii, de la cei locali, județeni, pana la parlamentarii ajunși pe cele mai inalte fotolii ale țarii printr-o simpla voința a… calculatorului, traiesc fara niciun fel de stres financiar, romanii cu zeci de ani de munca in spate, cu studii și…

- Jurnalistul Ion Cristoiu este convins ca dosarul liderului PSD, Liviu Dragnea, privind angajarile de la DGASPC Teleorman este unul politic.Citeste si: Tariceanu, despre miting: 250.000 de oameni! 'Am avut participanti care reflecta profilul intregii Romanii' „Faptul ca judecatorii amana…

- Jurnalistii de la Radio Chisinau, parte a corporatiei Radio Romania, s-au aflat in stagii de pregatire in Casa Radio, in cadrul unui proiect initiat de presedintele-director general al SRR, Georgica Severin. Proiectul si-a propus sa ii familiarizeze pe colegii de la Radio Chisinau cu modul de lucru…