Românii au subscris 902 milioane lei la Fidelis de iunie, apetitul fiind sub edițiile anterioare Românii nu au prea fost interesați de emisiunile Fidelis de iunie, daca ne uitam la subscriere. Suma atrasa de Ministerul Finanțelor este de sub un miliard de lei, adica 902,9 milioane lei. În martie, de exemplu, Ministerul a reușit sa obține 1,39 miliarde lei. Anterior chiar au fost sume mai mari (2,7 miliarde lei în noiembrie 2020 și 2 miliarde în august 2020).





Subscrierea la Fidelis în iunie:



1 an – 316,2 milioane lei



2 ani – 297,2 milioane lei



2 ani euro – 58,8 milioane euro



Apetitul scazut poate fi pus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a declarat jurnalistilor ca in privinta achitarii facturilor pentru proiectele derulate prin PDNL existau intarzieri uriase atunci cand PNL a preluat in 2019 guvernarea si ca nu exista motive pentru oprirea lucrarilor. „In ce priveste plata facturilor la timp, va aduc aminte ca atunci cand…

- “Comisia Europeana a aprobat solicitarea Ministerul Finantelor, adresata in baza Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat, de a prelungi Programul IMM Invest Romania si Subprogramul Agro IMM Invest, incepand cu 1 iulie 2021 pana la data de 31 decembrie 2021, si de a majora plafoanele schemei…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iulie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,8 miliarde de lei, din care 1,7 miliarde de lei prin trei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 3,1 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat, arata Agerpres. La…

- Apetitul românilor pentru noile emisiuni Fidelis, de iunie, ale Ministerului Finanțelor este mai redus decât în prima saptamâna de subscriere din martie, cu circa 9%, iar atunci vorbeam de o suma de trei ori mai mica decât în noiembrie 2020. Saptamâna aceasta…

- Ministerul Finanțelor deruleaza o noua oferta publica pentru vanzarea de titluri de stat Fidelis pentru populație in lei și euro la Bursa de Valori București, in perioada 22 iunie – 12 iulie Este a patra oferta de titluri de stat derulata de Ministerul Finanțelor la bursa in aproape un an. Prin intermediul…

- Ministerul Finantelor (MF) lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) o noua emisiune de titluri de stat Fidelis, destinata populatiei, ajungand astfel la a patra oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis derulata pe piata de capital locala in aproape un an, conform unui comunicat de…

- Ministerul Finantelor emite, incepand de luni, 7 iunie, trei noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 2,95%, 3,35% si 3,65%.

- Ministerul de Finante a respins, ieri, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitației pentru titluri de stat, considerand ca prețul ofertat are un nivel inacceptabil. Licitatia organizata viza o emisiune de obligatiuni scadenta in 2027, in valoare de 600 milioane lei. Rata cuponului a fost 2,5%.…