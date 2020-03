Stiri pe aceeasi tema

- Rafturile cu alimente de bazAƒ din mai multe hipermarketuri din BucureE™ti s-au golit sAƒptAƒmA¢na aceasta, A®n contextul rAƒspA¢ndirii infecE›iilor cu Coronavirus A®n Italia E™i alte E›Aƒri europene, unde localnicii zonelor aflate A®n carantinAƒ au stat la cozi A®n...

- Supermarketurile din Romania incep sa ramana cu rafturile goale dupa anuntul ministrului Sanatatii privind stocurile de produse. Pe Facebook deja imaginile au devenit virale. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat luni ca Romania are centre de carantina in toata tara, cu o capacitate de 3559…

- Amenințarea coronavirus ii determina pe mulți romani sa faca provizii de alimente și apa, marile magazine fiind inca de ieri asaltate de clienți care fac cumparaturi in cantitați mari in special de apa imbuteliata, conserve și produse cu durata mai mare de valabilitate,

- Laurette a sosit in Romania, dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in Italia. Vedeta a povestit despre panica instalata pe aeroporturi din cauza virusului. Dupa cateva ore de zbor, mulatra a ajuns in Romania. Pe aeroport a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, despre drama pe care a trait-o…

- Scene desprinse parca de peste hotare, in Romania. Satenii din orașul Borșa, județul Maramureș, golesc magazinele de faina, zahar și ulei, de teama coronavirusului. Zeci de oameni au revenit aici din Lombardia, Italia, și sunt in carantina 14 zile.Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat,…

- Coronavirusul pune autoritațile din Romania pe jar! Presedintele tarii a anuntat ca situatia va fi dezbatuta miercuri in CSAT! La Ministerul de Interne a avut loc și o intalnire, la care participa toti cei responsabili sa ia masuri. Trebuie romanii sa iși faca provizii?

- Erica, o romanca de 51 de ani stabilita in Codogno, oras aflat in carantina din cauza coronavirusului, ne arata strazile pustii si cozile de zeci de metri din magazine, informeaza mediafax.ro. Romanca a indraznit sa iasa duminica din casa, desi orasul in care locuieste de 22 de ani este in plina carantina…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…