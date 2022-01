Stiri pe aceeasi tema

- Romanian tourists spent 45 million euros on New Year's Eve for foreign destinations and 30 million euros for domestic ones, preferring rural resorts and Prahova Valley, according to the National Association of Travel Agencies of Romania (ANAT), Agerpres reports. Thus, on Prahova Valley, Predeal,…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.271 de cazuri noi de COVID-19. Alte 35 de decese au fost raportate de autoritați. La ATI sunt 329 de pacienți. In 15 județe crește rata de incidența. Pana astazi, 29 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.805.726 de cazuri de infectare cu noul coronavirus…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca Guvernul a aprobat, marti, acordarea de sprijin financiar pentru aeroporturile regionale aflate in subordinea unor consilii judetene si a caror activitate a fost afectata pe fondul crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19. Conform…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va avea 692 posturi si preia de la vechiul Minister al Economiei patru companii in faliment: Litoral SA, Societatea Carmen Silva 2000, Anca Irina SA si Predeal SA, arata un proiect de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Circa 50% din capacitatea totala de cazare disponibila a Romaniei este rezervata pentru Revelion, iar gradul de ocupare este posibil sa urce o data in prima saptamana a lunii decembrie, anunța Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). La intern, romanii opteaza pentru statiuni montane, in special…

- In ciuda valului pandemic ce a lovit Romania in aceasta perioada si a masurilor restrictive luate de autoritati, hotelierii din Romania au pregatit reduceri de pana la 50%, incepand cu data de 12 noiembrie, cu ocazia perioadei de Black Friday si isi propun astfel sa salveze sezonul de toamna prin…

- In cursul dimineții de astazi, 10 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 211 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 39.420. In intervalul 09.10.2021 (10:00) – 10.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 211 decese (99 barbați și 112 femei), ale unor pacienți…