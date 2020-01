Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in Grecia au fost prognozate precipitatii sub forma de lapovita, ninsoare si ploi abundente in partea de est a tarii, vant puternic in Marea Egee si o potentiala intrerupere a circulatiei navelor civile in zilele de 5 si 6...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei asupra decretarii starii de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie.

- Un judecator federal american a decis ca pana la 29 de milioane de utilizatori ai Facebook ale caror informatii personale au fost furate in septembrie 2018 nu pot da in judecata compania intr-un proces colectiv pentru a solicita despagubiri, dar pot cere imbunatatirea securitatii platformei de socializare,…

- Parlamentul European a adoptat zillele trecute bugetul pentru anul 2020, Romaniei fiindu-i alocate 50 de milioane de euro pentru despagubirea crescatorilor de suine ale caror efective au fost distruse, urmare a pestei porcine africana. Banii vor fi folosiți pentru combaterea acestui flagel, numit pesta…

- Ziarul Unirea Tichete de masa in locul celor de calatorie neutilizate: Cine sunt romanii care vor beneficia de ele Tichete de masa in locul celor de calatorie neutilizate: Cine sunt romanii care vor beneficia de ele Potrivit unei prupuneri legislative, tichetele de calatorie neutilizate, care sunt…

- „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in zona Los Angeles, ca exista restricții de circulație rutiera in zonele in care acționeaza autoritațile americane de protecție civila pentru stingerea și limitarea incendiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Chile, unde a fost instituita stare de urgenta, sub control militar, cu limitarea unor drepturi cetatenesti. Romanii care intentionau sa calatoreasca in Chile, in special in capitala Santiago de Chile, orasele Concepcion, Coquimbo…