- Vești proaste pentru romanii din Fașia Gaza! Cei 41 de romani cu dubla cetațenie care trebuiau sa fie aduși in Romania, nu vor mai ajunge deoarece avionul care trebuia sa ii aduca s-a stricat in Cairo. Intreaga operațiune este coordonata de MAE, iar acesta este un obstacol in calea salvarii oamenilor.

- Cei 41 de romani evacuați joi din Fașia Gaza urmeaza sa ajunga astazi in țara. Potrivit unor surse oficiale, aceștia vor fi aduși in Romania cu o aeronava militara. Adelin Petrișor urmarește intreaga operațiune.

- Au fost facute publice primele imagini cu cetațenii romani și familiile lor care au reușit sa iasa din Fașia Gaza. Primii romani care au ieșit din Fașia Gaza prin punctul de frontiera Rafah (Republica Araba Egipt) se afla pe teritoriul egiptean. Urmeaza sa ajunga in Romania prin intermediul unor zboruri…

- 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul nopții, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah și de a intra in Egipt, a anunțat marți, 7 noiembrie, Ministerul de Externe.Evacuarea va fi realizata in cursul acestei zile.Romanii…

- In urma cu puțin timp, ministrul Afacerilor de Externe, Luminița Odobescu, a facut mai multe declarații privind situația romanilor blocați in Fașia Gaza, dar și a celorlalți cetațeni straini. Care sunt ultimele informații legate de situația tensionata traita de sute de oameni nevinovați. Ministrul Afacerilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut marți, 17 octombrie, declarații de presa din Israel, alaturi de premierul Netanyahu. Ciolacu a exprimat sprijinul Romaniei fața de Israel, dar a facut apel și la respectarea dreptului umanitar și deschiderea coridoarelor umanitare pentru civilii din Fașia Gaza.„Am…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situatia romanilor din Fasia Gaza ca este vorba de persoane cu dubla cetatenie. ”Nu a putut nimeni. Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”, a pres seful Executivului, precizand ca ”exista grupuri, la Celula de criza si se comunica cu aproape…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica seara ca autoritațile romane sunt in contact cu romanii din Fașia Gaza. Acesta a precizat ca, in acest moment, nu exista motive de ingrijoare in privința siguranței lor. Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situația romanilor din Fasia Gaza ca este…