România, ultima din Europa la lucrul de acasă. Oferta pentru locuri de muncă a continuat să crească Romania se afla pe penultimul lor in clasamentul țarilor europene in ceea ce privește ponderea angajaților care lucreaza de acasa, cu un procent de doar 2,5%, conform datelor Eurostat . Astfel, chiar daca in 2020 a fost pus un accent important pe digitalizare și migrația catre munca de acasa, oferta pentru job-urile care presupun prezența fizica a continuat sa existe și chiar sa inregistreze creșteri, iar acest trend se continua și in acest an. Datele platformei de recrutare OLX arata ca o serie de joburi din diferite domenii de activitate inregistreaza constant creșteri, in ultima vreme, atat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, in urma introducerii masurilor de distantare sociala ca raspuns la pandemia de COVID-19, 12,3% dintre persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana lucrau in mod obisnuit de acasa, iar cea mai scazuta pondere a celor care munceau de acasa s-a inregistrat in Bulgaria…

- Romania ocupa locul doi Uniunea Europeana in ceea ce privește accidente mortale la locul de munca. In total, in 2018, au fost inregistrate 2.954 accidente mortale la locul de munca in Uniunea Europeana (UE), dintre care 221 au fost consemnate in Romania, potrivit Europa FM care citeaza datele Eurostat.In…

- Romania inregistreaza cel mai mare consum individual de paine din UE, dar si cel mai mic pret pe acest produs, fiind cu 47% mai ieftina fata de media europeana, potrivit datelor Eurostat. Romania exporta produse de panificatie in Europa, dar si in afara continentului, inclusiv cozonaci si produse congelate. …

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 0,9% in primul trimestru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Portugalia, Lituania si Romania…

- Dupa un an de pandemie, romanii iși cauta locuri de munca, dar oferta este relativ limitata. Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca, la sfarșitul lunii martie erau peste 12.000 de locuri de munca disponibile in țara și alte 1000 disponibile in Europa pentru lucratori din Romania. Oferta…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- Unele clase de muncitori romani din Marea Britanie s-au intors in Romania, in ultimul an. din cauza pandemiei și a Brexitului, și nimeni nu poate estima daca intoarcerea lor este temporara sau permanenta. Din acest motiv, angajatorii britanici au probleme in a recruta forța de munca ce o va inlocui…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.