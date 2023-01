România, țara din UE cu cele mai mari creșteri de prețuri la terenurile agricole, după 2015 Romania este țara din UE care a inregistrat, in perioada 2015-2021, cea mai mare creștere a prețurilor la terenurile agricole, alaturi de Cehia, potrivit datelor Eurostat. In 2021, prețul mediu pentru un hectar de teren in Romania se ridica la 7.601 euro, in creștere cu aproape 500 euro, fața de anul anterior. Datele Eurostat arata ca, in cazul Romaniei, prețurile s-au marit cu 273%, in timp ce in situația Cehiei este vorba de un avans de 122%. Alte creșteri puternice de prețuri au mai fost inregistrate in cazul unor țari precum Estonia și Luxemburg (peste +70%). Pe ansamblu, prețurile au crescut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Uniunea Europeana in anul 2021 varia intre 3.661 de euro in Croatia si 47.290 de euro in Luxemburg, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Insa Eurostat subliniaza ca aceasta diferenta este posibil sa fie chiar mai mare deoarece pentru 2021 nu sunt…

