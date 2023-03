România, țara cu cei mai mulți superbogați din regiune. Peste 90.000 de locuitori sunt milionari în dolari Romania, țara cu cei mai mulți superbogați din regiune. Peste 90.000 de locuitori sunt milionari in dolari Romania este țara cu cei mai mulți superbogați din regiune. Este vorba despre oameni care au averi intre cel puțin un million de dolari și peste 30 de milioane de dolari, fiecare. In țara, sunt 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari. Din total, 1.828 […] Citește Romania, țara cu cei mai mulți superbogați din regiune. Peste 90.000 de locuitori sunt milionari in dolari in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

