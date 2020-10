Stiri pe aceeasi tema

- ​România se afla pe ultimul loc în Uniunea Europeana la procentul lucratorilor care au trecut la regimul de telemunca pentru a preveni îmbolnavirile de COVID-19, dar este pe primul loc la creșterea procentuala a importurilor de laptopuri. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Importurile de laptopuri ale Romaniei in primele sapte luni ale anului au inregistrat un avans de 38% comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta fiind cea mai mare crestere procentuala inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate vineri de Eurostat.…

- Romania are potentialul de a deveni economia digitala cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana (UE), datorita unui ecosistem puternic IT existent aici, a declarat, joi, la cea de-a X-a editie a conferintei #certCON10, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR)."Avem…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, spune ca Romania este singura tara din Uniunea Europeana in care investiile au avut o contribuție pozitiva la dinamica PIB, in prima jumatate a acestui an.

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020

- Majorarea punctului de pensie cu 40% ar duce la o crestere a deficitului bugetar in 2021 la peste 11% din PIB, fiind posibil un risc sistemic mare prin agravarea starii bugetului public, potrivit raportului de analiza a convergentei „Romania – Zona Euro, Monitor”, publicat pe site-ul Bancii Nationale…

- ”Exista un interes in crestere fata de Romania in randul investitorilor straini, zeci de companii studiaza posibilitatea de a investi in Romania. (...) Si noi trebuie sa fim la inaltime, in urmatorii 8 pana la 10 ani noi trebuie sa avem cea mai moderna infrastructura (...) din toata Europa centrala…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a inregistrat o scadere de 0,8% in luna iulie 2020, comparativ cu iunie, statele membre cu cele mai importante cresteri fiind Romania si Portugalia, ambele cu un avans de 3,9%, arata datele publicate, joi, de Eurostat, informeaza Reuters. Vanzarile…