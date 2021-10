Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența (CNSU) aproba, sambata, solicitarea de asistența internaționala prin Mecanismul European de Protecție Civila, constand in medicamente, echipamente, echipaje și echipe medicale necesare in tratarea pacienților cu forme grave de COVID-19. Avand in vedere…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 11 octombrie, Hotararea numarul 84 privind aprobarea solicitarii de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19 prin intermediul…

