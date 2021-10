Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a cerut, in premiera, asistența internaționala in lupta cu COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 5 octombrie 2021, Hotararea nr. 78 privind solicitarea de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme…

- Romania is being gripped by a devastating wave of Covid-19 cases and deaths, leading the government to suspend non-emergency surgeries and activate the EU Civil Protection Mechanism for a Covid-19 drug and potentially more oxygenators, according to Politico. The head of the country’s Emergency Situations…

- Romania solicita ajutorul UE in criza COVID. Raed Arafat: „Vom activa Mecanismul de Protecție Civila” Romania solicita ajutorul UE in criza COVID. Raed Arafat: „Vom activa Mecanismul de Protecție Civila” Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului Tocilizumab, folosit in tratarea cazurilor de COVID-19. „Problema activarii Mecanismului de protectie…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului Tocilizumab, folosit in tratarea cazurilor de COVID-19.

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii."Maine urmeaza sa fie activat Mecanismul de Protectie Civila, la cererea Ministerului Sanatatii, pentru medicamentul…

- Sedul DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii. ”Maine urmeaza sa fie activat Mecanismul de Protectie Civila, la cererea Ministerului Sanatatii, pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…